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Hallo, was machst Du?

Hallo was machst du?: Bücherei

ORF KidsStaffel 1Folge 65vom 10.07.2026
Hallo was machst du?: Bücherei

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Hallo, was machst Du?

Folge 65: Hallo was machst du?: Bücherei

15 Min.Folge vom 10.07.2026

Bei Bibliothekarin Lisa blickt sie hinter die Kulissen einer Bücherei und lernt dabei, wie geordnet dort alles aufgebaut ist. Sie darf selbst Bücher ausleihen und brandneue Exemplare in die Regale sortieren. Ob sie sogar den schwierigsten Kunden beraten kann? Bildquelle: ORF

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