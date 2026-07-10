Hallo was machst du?: BüchereiJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 65: Hallo was machst du?: Bücherei
15 Min.Folge vom 10.07.2026
Bei Bibliothekarin Lisa blickt sie hinter die Kulissen einer Bücherei und lernt dabei, wie geordnet dort alles aufgebaut ist. Sie darf selbst Bücher ausleihen und brandneue Exemplare in die Regale sortieren. Ob sie sogar den schwierigsten Kunden beraten kann? Bildquelle: ORF
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