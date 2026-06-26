Hallo, was machst Du?: BusfahrerJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 64: Hallo, was machst Du?: Busfahrer
11 Min.Folge vom 26.06.2026
Lena darf wieder hinter einem Steuer Platz nehmen. Dieses Mal bei Busfahrer Michael, der ihr sogar das Busfahren beibringt. Doch Lena tut sich gleich beim Einparken schon schwer… Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, was machst Du?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids