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Hallo, was machst Du?

Hallo, was machst Du?: Busfahrer

ORF KidsStaffel 1Folge 64vom 26.06.2026
Hallo, was machst Du?: Busfahrer

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Hallo, was machst Du?

Folge 64: Hallo, was machst Du?: Busfahrer

11 Min.Folge vom 26.06.2026

Lena darf wieder hinter einem Steuer Platz nehmen. Dieses Mal bei Busfahrer Michael, der ihr sogar das Busfahren beibringt. Doch Lena tut sich gleich beim Einparken schon schwer… Bildquelle: ORF

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