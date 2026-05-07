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Hallo, was machst Du?

Hallo was machst du?: Cosmo

ORF KidsStaffel 1Folge 63vom 07.05.2026
Hallo was machst du?: Cosmo

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Hallo, was machst Du?

Folge 63: Hallo was machst du?: Cosmo

17 Min.Folge vom 07.05.2026

Sänger Cosmó tritt beim Eurovision Songcontest für Österreich an. Bevor es für ihn auf die große Bühne geht, zeigt er Lena, wie und wo sein Song "Tanzschein" entstanden ist. Lena darf ihn sogar selbst im Tonstudio einsingen und dazu tanzen. Ob sie genauso gut singen kann wie Cosmó? Bildquelle: ORF

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