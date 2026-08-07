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Hallo, was machst Du?

Hallo, was machst Du?: Fahrlehrer

ORF KidsStaffel 1Folge 66vom 07.08.2026
Hallo, was machst Du?: Fahrlehrer

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Hallo, was machst Du?

Folge 66: Hallo, was machst Du?: Fahrlehrer

16 Min.Folge vom 07.08.2026

Es wird chaotisch: Lena lernt bei Fahrlehrer Thomas, wie man anderen das Autofahren beibringt. Sie muss selbst nochmal eine Führerscheinprüfung machen, ihr LKW-Wissen weitergeben und sogar einer Schülerin ihre allererste Fahrstunde jemals geben. So viel steht fest: Da kann gar nicht alles klappen. Bildquelle: ORF

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