Hallo, was machst Du?: FahrlehrerJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 66: Hallo, was machst Du?: Fahrlehrer
16 Min.Folge vom 07.08.2026
Es wird chaotisch: Lena lernt bei Fahrlehrer Thomas, wie man anderen das Autofahren beibringt. Sie muss selbst nochmal eine Führerscheinprüfung machen, ihr LKW-Wissen weitergeben und sogar einer Schülerin ihre allererste Fahrstunde jemals geben. So viel steht fest: Da kann gar nicht alles klappen. Bildquelle: ORF
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