Steirischer Almsommer in der LipizzanerheimatJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 243: Steirischer Almsommer in der Lipizzanerheimat
39 Min.Folge vom 17.07.2026
Almen sind die Essenz des Bergsommers. Hier arbeiten Menschen hart daran, diese Kulturlandschaft zu erhalten und sie vor der Vereinnahmung durch die Natur zu schützen. Das sogenannte Schwenden ist eine anstrengende, entbehrungsreiche und mitunter gefährliche Arbeit. Gestalter Wolfgang Scherz zeigt das Leben auf der Alm, geprägt von Herausforderungen, aber auch von der beeindruckenden Natur. Traditionelle Kirchenfeste wie Fronleichnam werden hier noch besonders authentisch erlebt. Bildquelle: ORF/Visualize
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