RiCStaffel 1Folge 1
23 Min.Ab 6

Sir Miles kehrt nach langer Gefangenschaft zurück nach England. Doch er lernt bald, dass nicht mehr Richard Löwenherz auf dem Thron sitzt, sondern dessen Bruder, Prinz John. Dieser erzählt ihm, dass Ivanhoe den König verraten habe.

