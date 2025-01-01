Ivanhoe
Folge 2: Das Turnier von Ashby
23 Min.Ab 6
Prinz John lässt in Ashby ein großes Turnier ausrichten, um den Adel auf seine Seite zu bringen. Er bestimmt, dass der Sieger neben Lady Rowena am Tisch sitzen darf. Doch Ivanhoe will dies verhindern und entscheidet, selbst am Turnier teilzunehmen.
Ivanhoe
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
6
Copyrights:© Your Family Entertainment