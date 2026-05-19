Ivanhoe
Folge 20: Die unsichtbaren Krieger
23 Min.Ab 6
Das Anwesen eines Freundes von Ivanhoe liegt gefährlich für die Burg. Deshalb entscheidet Prinz John sich dazu, den Lord in den Wahnsinn treiben zu lassen. Zwei verkleidete Akrobaten übernehmen den Auftrag und Prinz John lässt den Lord verhaften.
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Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment