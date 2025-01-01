Ivanhoe
Folge 12: Das Vollblut
23 Min.Ab 6
Ein Sultan kommt in die Stadt, um eine alte Schuld gegenüber König Richard zu begleichen. Er bringt einen reinrassigen Araberhengst mit, den er verkaufen möchte, um das Lösegeld für den König zu erhöhen. Doch Prinz John lässt das Pferd stehlen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment