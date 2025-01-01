Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ivanhoe

Der gestohlene Schlüssel

RiCStaffel 1Folge 19
Der gestohlene Schlüssel

Der gestohlene SchlüsselJetzt kostenlos streamen

Ivanhoe

Folge 19: Der gestohlene Schlüssel

23 Min.Ab 6

Rebeccas Onkel wurde von seinem Bruder seiner Ländereien beraubt und wendet sich an Prinz John. Dieser soll ihm helfen, seinen Besitz wieder zurückzuerlangen. Doch Prinz John benutzt ihn, um an das Ivanhoes Lösegeld zu kommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ivanhoe
RiC
Ivanhoe

Ivanhoe

Alle 1 Staffeln und Folgen