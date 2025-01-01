Ivanhoe
Folge 3: Die schwarzen Ritter
23 Min.Ab 6
Prinz John wird von vier schwarzen Reitern entführt. Während einer Sondersitzung bittet Malvoisin Ivanhoe darum, ihm bei der Suche nach dem Prinzen zu helfen. Doch plötzlich taucht Prinz John wieder auf und Ivanhoe findet die Wahrheit heraus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment