Ivanhoe
Folge 11: Der Wald der Verdammten
23 Min.Ab 6
Ein Bauer widersetzt sich während der Eintreibung der Steuern den Arbeitern des Königs. Seine unglaubliche Kraft beeindruckt die Männer, und sie wollen ihn auf Ivanhoe ansetzen. Doch Prinz John und der Bauer kennen sich bereits.
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment