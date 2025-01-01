Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ivanhoe

Der Falke

RiCStaffel 1Folge 13
Der Falke

Der FalkeJetzt kostenlos streamen

Ivanhoe

Folge 13: Der Falke

23 Min.Ab 6

Der Sohn eines treuen Anhängers von König Richard soll zum Prinzen geschlagen werden. Die Tradition gibt vor, dass der Vater seinem Sohn das Versteck des berühmten Falkenkopfhelms verrät. Doch Prinz John möchte an der Zeremonie teilnehmen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ivanhoe
RiC
Ivanhoe

Ivanhoe

Alle 1 Staffeln und Folgen