Ivanhoe
Folge 8: Liebe macht blind
23 Min.Ab 6
Ein treuer Freund Prinz Johns wird von diesem angestiftet, Clara von Wildwood zu verführen und zu einer Hochzeit zu bewegen. Denn Prinz John ist an den Ländereien von Claras Vater interessiert. Doch Ivanhoe versucht, die Hochzeit zu verhindern.
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
6
Copyrights:© Your Family Entertainment