Ivanhoe
Folge 18: Der fliegende Ritter
23 Min.Ab 6
Malvoisin lädt einen Erfinder auf die Burg ein, um sich von ihm, ohne sein Wissen, eine Belagerungswaffe bauen zu lassen. Doch der Mann erkennt nicht, dass er von Prinz John benutzt wird. Ivanhoe versucht, die Nutzung der Maschine zu verhindern.
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment