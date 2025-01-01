Ivanhoe
Folge 9: Das Hohelied Richards
23 Min.Ab 6
Ein fahrender Sänger zieht durch das Land. Prinz John will ihn verhaften lassen, weil er ein Loblied auf König Richard Löwenherz singt. Er lässt ihn fangen und zwingt ihn, ein Loblied auf sich auswendig zu lernen, das er überall vortragen soll.
