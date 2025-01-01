Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ivanhoe

Der versunkene Schatz

RiCStaffel 1Folge 17
Der versunkene Schatz

Der versunkene SchatzJetzt kostenlos streamen

Ivanhoe

Folge 17: Der versunkene Schatz

23 Min.Ab 6

Prinz John lockt Ivanhoe in eine Falle, als er ihm das Lösegeld für König Richard anbietet. Der König soll auf dem Weg zurück nach England Opfer eines Unfalls werden. Doch Ivanhoe traut dem Prinzen nicht und beschließt, die Überfahrt zu begleiten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ivanhoe
RiC
Ivanhoe

Ivanhoe

Alle 1 Staffeln und Folgen