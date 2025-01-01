Ivanhoe
Folge 17: Der versunkene Schatz
23 Min.Ab 6
Prinz John lockt Ivanhoe in eine Falle, als er ihm das Lösegeld für König Richard anbietet. Der König soll auf dem Weg zurück nach England Opfer eines Unfalls werden. Doch Ivanhoe traut dem Prinzen nicht und beschließt, die Überfahrt zu begleiten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment