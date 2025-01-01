Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ivanhoe

Der Zaubertrank

Staffel 1 Folge 6
Der Zaubertrank

Der ZaubertrankJetzt kostenlos streamen

Ivanhoe

Folge 6: Der Zaubertrank

23 Min. Ab 6

Bois Gilbert verabreicht Rowena mit Prinz Johns Hilfe einen Zaubertrank, damit sie Ivanhoe umbringt. Doch die versuchten Mordanschläge misslingen. Daraufhin schlägt Malvoisin dem Prinzen vor, Rowena zu heiraten, die dank des Trankes willenlos ist.

