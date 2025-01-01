Ivanhoe
Folge 6: Der Zaubertrank
23 Min.Ab 6
Bois Gilbert verabreicht Rowena mit Prinz Johns Hilfe einen Zaubertrank, damit sie Ivanhoe umbringt. Doch die versuchten Mordanschläge misslingen. Daraufhin schlägt Malvoisin dem Prinzen vor, Rowena zu heiraten, die dank des Trankes willenlos ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment