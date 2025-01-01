Ivanhoe
Folge 4: Die Falle
23 Min.Ab 6
Ein Freund des Königs kommt mit einer großen Geldsumme in Dover an, die Prinz John stehlen möchte. Er organisiert ein Fest zu Ehren Lady Rowenas, um den Lord abzulenken und unterdessen sein Geld stehlen zu lassen. Doch Ivanhoe erfährt von dem Plan.
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment