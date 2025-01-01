Ivanhoe
Folge 10: Der König ist tot
23 Min.Ab 6
Ivanhoe erfährt vom Tod des Königs und wird von Prinz John verhaftet. Denn dieser behauptet, dass Ivanhoe die Nachricht vom Tod unterschlagen habe, um das Lösegeld behalten zu können. Doch Ivanhoes Freunde glauben nicht an den Tod des Königs.
