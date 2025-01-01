Ivanhoe
Folge 15: Das Schwert der Macht
23 Min.Ab 6
Prinz John sucht nach einem magischen Schwert, das seinen Besitzer unbesiegbar macht. Doch auch Ivanhoe hat von dem Schwert erfahren und beginnt, danach zu suchen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn Ivanhoe muss das Schwert zuerst finden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment