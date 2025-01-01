Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ivanhoe

Das Schwert der Macht

Staffel 1Folge 15
Das Schwert der Macht

Ivanhoe

Folge 15: Das Schwert der Macht

23 Min.Ab 6

Prinz John sucht nach einem magischen Schwert, das seinen Besitzer unbesiegbar macht. Doch auch Ivanhoe hat von dem Schwert erfahren und beginnt, danach zu suchen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn Ivanhoe muss das Schwert zuerst finden.

