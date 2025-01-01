Ivanhoe
Folge 14: Die Belagerung
23 Min.Ab 6
Der Kaiser von Österreich, der König Richard gefangen hält, droht an, ihn hinrichten zu lassen, wenn das Lösegeld nicht innerhalb der Frist eintrifft. Prinz John entwickelt daraufhin einen perfiden Plan, um zu verhindern, dass das Lösegeld ankommt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment