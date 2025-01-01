Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ivanhoe gegen Ivanhoe

RiCStaffel 1Folge 5
Folge 5: Ivanhoe gegen Ivanhoe

23 Min.Ab 6

Prinz John schickt einen seiner Diener, verkleidet als Ivanhoe, in den Kampf, um Ivanhoes Ruf zu ruinieren. Selbst Ivanhoes Freunde glauben, dass er es ist, der sich unter dem Visier verbirgt. Der Kämpfer fleht um Gnade und wird als Feigling bekannt.

RiC
