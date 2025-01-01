Ivanhoe
Folge 5: Ivanhoe gegen Ivanhoe
23 Min.Ab 6
Prinz John schickt einen seiner Diener, verkleidet als Ivanhoe, in den Kampf, um Ivanhoes Ruf zu ruinieren. Selbst Ivanhoes Freunde glauben, dass er es ist, der sich unter dem Visier verbirgt. Der Kämpfer fleht um Gnade und wird als Feigling bekannt.
Ivanhoe
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment