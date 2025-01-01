Ivanhoe
Folge 37: Der Zauberer
23 Min.Ab 6
Ivanhoe hat einen Gaukler bei sich aufgenommen, der allerdings von Prinz John erpresst wird. Er hat Prinz John betrogen und dieser sinnt nun auf Rache. Der Gaukler wird dazu benutzt, das Versteck des Lösegeldes auszuspionieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment