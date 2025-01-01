Ivanhoe
Folge 38: Der Wolfsmensch
23 Min.Ab 6
Ein einsamer verwilderter Mann wird verdächtigt, im Umland jede Menge Schafe zu töten. Doch es handelt sich um einen perfiden Plan Prinz Johns, denn der "Wolfsmensch" lebt bei Ivahoe, was Prinz John gnadenlos zu seinen Gunsten ausnutzt.
