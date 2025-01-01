Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiC Staffel 1 Folge 38
Folge 38: Der Wolfsmensch

23 Min.Ab 6

Ein einsamer verwilderter Mann wird verdächtigt, im Umland jede Menge Schafe zu töten. Doch es handelt sich um einen perfiden Plan Prinz Johns, denn der "Wolfsmensch" lebt bei Ivahoe, was Prinz John gnadenlos zu seinen Gunsten ausnutzt.

RiC
