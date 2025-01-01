Ivanhoe
Folge 45: Die Rache des Ritters
23 Min.Ab 6
Lord Gatwick kehrt zurück, um sich an Prinz John für den Tod seiner Tochter und das Niederbrennen seines Anwesens zu rächen. Währenddessen überzeugt Ivanhoe Prinz John davon, sich selbst ein Bild vom Elend der Dorfbewohner zu machen.
