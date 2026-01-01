Ivanhoe
Folge 51: Die Rückkehr König Richards
23 Min.Ab 6
Talisker und Ivanhoe sind unterwegs, um den nach England zurückgekehrten König zu schützen, doch auf ihrem Weg werden sie von Prinz Johns Männern überfallen. Ivanhoe wird durch einen falschen Ivanhoe ausgetauscht und der König schwebt in Gefahr.
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Copyrights:© Your Family Entertainment