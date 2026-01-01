Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rückkehr König Richards

Folge 51: Die Rückkehr König Richards

23 Min.Ab 6

Talisker und Ivanhoe sind unterwegs, um den nach England zurückgekehrten König zu schützen, doch auf ihrem Weg werden sie von Prinz Johns Männern überfallen. Ivanhoe wird durch einen falschen Ivanhoe ausgetauscht und der König schwebt in Gefahr.

