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K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexmord im Stundenhotel

SAT.1Staffel 2Folge 33vom 21.09.2024
Sexmord im Stundenhotel

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 33: Sexmord im Stundenhotel

23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 16

Eine junge Ehefrau, die bei einer Sexhotline arbeitete, wird erstochen. Aus Angst vor Affären ließ ihr eifersüchtiger Ehemann sie beschatten - der beauftragte Detektiv bestätigt ihre Treue. Doch Sexfotos bringen die Wahrheit ans Licht.

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