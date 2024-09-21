Mörderische SchuldenfalleJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 66: Mörderische Schuldenfalle
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Nachdem eine Frau ihren Ehemann als vermisst gemeldet hat, bekommt sie seinen abgehackten Finger per Post zugeschickt. Die erste Spur führt zu einem Kredithai, der illegale Hundekämpfe veranstaltet, er ist dafür bekannt, seinen Schuldnern die Finger abzuhacken. Als auf dem Hof seiner Hundezucht eine brennende Leiche gefunden wird, scheint der Fall geklärt ...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1