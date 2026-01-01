Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Frauenkiller

SAT.1Staffel 2Folge 68
Der Frauenkiller

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 68: Der Frauenkiller

21 Min.Ab 12

Die Sängerin einer Band erhält Morddrohungen - kurz vor einer Premiere ist sie verschwunden. Rietz ermittelt undercover und nimmt den Platz der verschwundenen Sängerin ein. Als Naseband und Vukovic die Leiche der vermissten Sängerin finden, fällt der Verdacht sofort auf ihren Mann. Das Opfer hatte eine Affäre, eine weitere Spur zeigt, dass der betrogene Ehemann nicht allein ein Motiv hat: Jemand scheint es auf die Band abgesehen zu haben ...

