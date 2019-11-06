Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Todesclique

SAT.1Staffel 2Folge 78vom 06.11.2019
Folge 78: Die Todesclique

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Mädchen wird erwürgt in einer Autowerkstatt gefunden - das ist bereits der dritte Todesfall in der Familie des Autohauses. Das Opfer ist eine Freundin des Sohnes der Autohausbesitzerin. Er, das Mädchen und seine Clique feierten eine ausgelassene Party, danach verschwand sie spurlos. Die Kommissare ermitteln im Freundeskreis des Opfers und decken Stück für Stück ein Mosaik aus Lügen, Intrigen und Betrug auf... Rechte: Sat.1

