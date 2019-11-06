Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod einer Mörderin

SAT.1Staffel 2Folge 84vom 06.11.2019
Tod einer Mörderin

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 84: Tod einer Mörderin

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Kommissarin Rietz wird in einem Restaurant Zeugin eines Mordkomplotts: Tatsächlich wird am gleichen Tag ein Anschlag auf den reichen Besitzer des Lokals verübt. Nur durch Glück überlebt er die Schüsse, die auf ihn abgegeben wurden. Kurze Zeit später bricht der Mann erneut zusammen: In seinen Vitamintabletten finden sich Spuren von Arsen. Als die Kommissare seine Ehefrau verhaften wollen, wird sie selbst Opfer eines Anschlags.

