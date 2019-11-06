Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefahr aus dem Internet

SAT.1Staffel 2Folge 88vom 06.11.2019
Gefahr aus dem Internet

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 88: Gefahr aus dem Internet

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Frau wird in ihrer Wohnung überfallen und fast vergewaltigt. - in letzter Sekunde kann sie sich befreien und zu den Nachbarn flüchten. Das Opfer behauptet, ihr Ex-Freund wollte sich an ihr rächen, doch er hat ein Alibi. Zwei Tage später ist die Frau tot - auf ihrem Anrufbeantworter finden die Kommissare obszöne Anrufe. Rechte: Sat.1

