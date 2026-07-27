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Kärnten heute vom 27.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1191vom 27.07.2026
Kärnten heute vom 27.07.2026

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Folge 1191: Kärnten heute vom 27.07.2026

24 Min.Folge vom 27.07.2026

Persmanhof: Ein Jahr danach | Ärztin wegen Betruges vor Gericht | Glück durch Leihmutterschaft: Ein Klagenfurter Paar | Meldungen | Reichenfels Feuerwehr gewinnt Gold bei WM | Heimo Fuggers Erfolgsweg: Vom Training zum Triumph | Klassik im Burghof: Spontaner Starauftritt | Herkunft des Namens Feistritz entschlüsselt

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