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Kärnten heute

Kärnten heute vom 01.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1196vom 01.08.2026
Kärnten heute vom 01.08.2026

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Kärnten heute

Folge 1196: Kärnten heute vom 01.08.2026

17 Min.Folge vom 01.08.2026

Schwammerl lassen wegen Trockenheit auf sich warten | Rettungswesen: Unterschiede zwischen Bundesländern | Meldungen | Tausende Trachtenträger beim Villacher Kirchtag

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