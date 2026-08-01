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Kärnten heute
Folge 1196: Kärnten heute vom 01.08.2026
17 Min.Folge vom 01.08.2026
Schwammerl lassen wegen Trockenheit auf sich warten | Rettungswesen: Unterschiede zwischen Bundesländern | Meldungen | Tausende Trachtenträger beim Villacher Kirchtag
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