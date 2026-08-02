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Kärnten heute
Folge 1197: Kärnten heute vom 02.08.2026
13 Min.Folge vom 02.08.2026
Motorbootabgabe finanziert neue Badestrände | Meldungen | 90 Jahre Hellmut Bruch: Eine Retrospektive | WAC gelingt perfekter Bundesligastart | Dabei: Mittelalterliches Lagerleben auf Sommeregg
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