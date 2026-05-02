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kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: Zum Leben genug? - Arm in Österreich

ORF2Staffel 1Folge 19vom 02.05.2026
kreuz & quer reportage: Zum Leben genug? - Arm in Österreich

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Folge 19: kreuz & quer reportage: Zum Leben genug? - Arm in Österreich

25 Min.Folge vom 02.05.2026

Die eigene "Leistung" wird in unserer Gesellschaft zwar großgeschrieben, meist entscheidet aber die Herkunft über Chancen und Lebensweg. Wer in prekären Verhältnissen lebt, gilt schnell als „selbst schuld“ – und trägt zusätzlich zur materiellen Not die Last von Scham und Ausgrenzung. ORF-Regisseurin Sandra Szabo hat Betroffene ein Stück begleitet. Sie sucht in ihrer Doku nach Mechanismen, die soziale Ungleichheit fortschreiben, und zeigt Wege, die Menschen aus der Armut führen können. Bildquelle: ORF

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