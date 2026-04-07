Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz und quer

kreuz & quer: Venedig und das Ghetto

ORF2Folge vom 07.04.2026
kreuz & quer: Venedig und das Ghetto

kreuz & quer: Venedig und das GhettoJetzt kostenlos streamen

kreuz und quer

Folge vom 07.04.2026: kreuz & quer: Venedig und das Ghetto

53 Min.Folge vom 07.04.2026

Venedig. Die prächtigste Kulisse der Welt, millionenfach besucht, millionenfach fotografiert, steckt dennoch voller Geheimnisse. Touristen gehen oft achtlos daran vorüber, wie an jenen rätselhaften Zeichen, denen die Dokumentation "Venedig und das Ghetto" folgt. Sie erzählen von der fünfhundertjährigen Geschichte der jüdischen Bevölkerung Venedigs, von Unterdrückung und Entbehrung, aber auch von Lebenswillen und Freude - und führen an einen Ort, der heute zu den belebtesten und beliebtesten Stadtteilen Venedigs gehört. Bildquelle: ORF/METAFILM/Klaus Steindl

Alle verfügbaren Folgen