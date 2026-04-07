kreuz & quer: Venedig und das GhettoJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 07.04.2026: kreuz & quer: Venedig und das Ghetto
53 Min.Folge vom 07.04.2026
Venedig. Die prächtigste Kulisse der Welt, millionenfach besucht, millionenfach fotografiert, steckt dennoch voller Geheimnisse. Touristen gehen oft achtlos daran vorüber, wie an jenen rätselhaften Zeichen, denen die Dokumentation "Venedig und das Ghetto" folgt. Sie erzählen von der fünfhundertjährigen Geschichte der jüdischen Bevölkerung Venedigs, von Unterdrückung und Entbehrung, aber auch von Lebenswillen und Freude - und führen an einen Ort, der heute zu den belebtesten und beliebtesten Stadtteilen Venedigs gehört. Bildquelle: ORF/METAFILM/Klaus Steindl
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