Reinigung von innen - Fasten in den ReligionenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 01.04.2026: Reinigung von innen - Fasten in den Religionen
53 Min.Folge vom 01.04.2026
Fasten verbindet Kulturen und Religionen – als spirituelle Praxis und medizinischer Trend. Julia Radlingmayer erlebt im Stift Geras eine Woche ohne feste Nahrung. Experten erklären die gesundheitlichen Effekte, Religionswissenschafter die Bedeutung des Verzichts. Der Film zeigt Fastentraditionen vom Christentum bis zum Islam – und ihre gemeinsame Wirkung: Die innere Reinigung. Bildquelle: ORF/Langbein & Partner
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Copyrights:© Season 1: ORF 2