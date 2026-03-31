kreuz & quer: Das Grabtuch von Turin - ein MysteriumJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 31.03.2026: kreuz & quer: Das Grabtuch von Turin - ein Mysterium
53 Min.Folge vom 31.03.2026
Das Turiner Grabtuch gilt als eines der rätselhaftesten Objekte des Christentums. Es soll Jesus von Nazareth nach der Kreuzigung umhüllt haben. Während einige es für eine mittelalterliche Fälschung halten, sehen andere Hinweise auf einen antiken Ursprung. Widersprüchliche Forschungsergebnisse machen das Tuch bis heute zu einem ungelösten Rätsel. Gestaltung: Florian Höllerl Redaktion: Helmut Tatzreiter Bildquelle: ORF/Tellux-Film/Metafilm
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Copyrights:© Season 1: ORF 2