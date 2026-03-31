Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz und quer

kreuz & quer: Das Grabtuch von Turin - ein Mysterium

ORF2Folge vom 31.03.2026
kreuz & quer: Das Grabtuch von Turin - ein Mysterium

kreuz & quer: Das Grabtuch von Turin - ein MysteriumJetzt kostenlos streamen

kreuz und quer

Folge vom 31.03.2026: kreuz & quer: Das Grabtuch von Turin - ein Mysterium

53 Min.Folge vom 31.03.2026

Das Turiner Grabtuch gilt als eines der rätselhaftesten Objekte des Christentums. Es soll Jesus von Nazareth nach der Kreuzigung umhüllt haben. Während einige es für eine mittelalterliche Fälschung halten, sehen andere Hinweise auf einen antiken Ursprung. Widersprüchliche Forschungsergebnisse machen das Tuch bis heute zu einem ungelösten Rätsel. Gestaltung: Florian Höllerl Redaktion: Helmut Tatzreiter Bildquelle: ORF/Tellux-Film/Metafilm

Alle verfügbaren Folgen