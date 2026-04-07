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kreuz und quer

kreuz & quer: Meister der Sixtina - Michelangelo

ORF2Folge vom 07.04.2026
kreuz & quer: Meister der Sixtina - Michelangelo

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kreuz und quer

Folge vom 07.04.2026: kreuz & quer: Meister der Sixtina - Michelangelo

52 Min.Folge vom 07.04.2026

Als Michelangelo das Angebot erhielt, die Sixtinische Kapelle zu gestalten, hatte er noch nie Fresken gemalt. Unter größten Entbehrungen schuf er ein Deckenfresko wie kein anderes: die Schöpfungsgeschichte mit dem ikonischen "Gott erschafft Adam". Die Doku zeigt Michelangelos Genialität, seinen Perfektionismus, Selbstzweifel und Konflikte mit den Päpsten. Bildquelle: ORF/ZDF/Bilderfest GmbH/Eva Severini

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