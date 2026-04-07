kreuz & quer: Meister der Sixtina - MichelangeloJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 07.04.2026: kreuz & quer: Meister der Sixtina - Michelangelo
52 Min.Folge vom 07.04.2026
Als Michelangelo das Angebot erhielt, die Sixtinische Kapelle zu gestalten, hatte er noch nie Fresken gemalt. Unter größten Entbehrungen schuf er ein Deckenfresko wie kein anderes: die Schöpfungsgeschichte mit dem ikonischen "Gott erschafft Adam". Die Doku zeigt Michelangelos Genialität, seinen Perfektionismus, Selbstzweifel und Konflikte mit den Päpsten. Bildquelle: ORF/ZDF/Bilderfest GmbH/Eva Severini
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