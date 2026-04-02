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kreuz und quer

kreuz & quer spezial: Der Jesus-Prozess

ORF2Folge vom 02.04.2026
kreuz & quer spezial: Der Jesus-Prozess

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kreuz und quer

Folge vom 02.04.2026: kreuz & quer spezial: Der Jesus-Prozess

31 Min.Folge vom 02.04.2026

Sie ist die wohl prominenteste Hinrichtung der Weltgeschichte: der Tod Jesu am Kreuz. Was kann die Wissenschaft über die Hintergründe, den Prozess Jesu und die Hinrichtung auf Golgotha nach kritischer Auswertung der Quellen historisch verlässlich sagen? Was war der Grund für das römische Todesurteil? Und welche Rolle spielte der Hohe Rat und sein ambivalentes Verhältnis zum römischen Präfekten Pontius Pilatus? Der prominenteste Cold Case wird in kriminalistischer Spurensuche neu aufgerollt. Bildquelle: ORF/Tellux-Film Dresden, Metafilm

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