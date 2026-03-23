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kreuz und quer

kreuz & quer: Fasten für ein gutes Leben

ORF2Folge vom 23.03.2026
kreuz & quer: Fasten für ein gutes Leben

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kreuz und quer

Folge vom 23.03.2026: kreuz & quer: Fasten für ein gutes Leben

33 Min.Folge vom 23.03.2026

Der Traum von der Unsterblichkeit ist so alt wie die Menschheit selbst. Die Wege zu dieser sind vielfältig – einer von ihnen: Fasten. Doch was bewirkt Fasten wirklich? Und wie spielen hier Psyche und Körper zusammen? Manfred Hoschek hat sich für "kreuz & quer" auf eine Spurensuche begeben und mit Experten und Expertinnen gesprochen. Bildquelle: ORF/Good Media Solutions

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