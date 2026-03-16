kreuz & quer: Und führe uns in VersuchungJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 16.03.2026: kreuz & quer: Und führe uns in Versuchung
40 Min.Folge vom 16.03.2026
Warum übt Verbotenes so große Anziehungskraft aus? Die Doku porträtiert Menschen, die Versuchungen nachgegeben oder widerstanden haben - von erotischen Abenteuern über Konsum bis zu Lebensentscheidungen. Experten wie Gefängnisseelsorger Markus Fellinger und Bibelwissenschafter Franz Kogler beleuchten, wie Versuchung Freiheit, Grenzen und persönliche Entwicklung aufzeigt. Gestaltung: Stefan Ludwig Redaktion: Helmut Tatzreiter Bildquelle: ORF/METAFILM
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Copyrights:© Season 1: ORF 2