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kreuz und quer

kreuz & quer: Die Naturforscher Gottes

ORF2Folge vom 15.06.2026
kreuz & quer: Die Naturforscher Gottes

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kreuz und quer

Folge vom 15.06.2026: kreuz & quer: Die Naturforscher Gottes

50 Min.Folge vom 15.06.2026

Naturwissenschaft und Kirche: Vielen erscheint das seit dem Fall Galilei als unüberbrückbarer Gegensatz. Tatsächlich standen Priester und Ordensleute jahrhundertelang an der Spitze naturwissenschaftlicher Forschung. Zahlreiche bahnbrechende Erkenntnisse gehen auf Namen zurück wie Gregor Mendel, Mönch und Urvater der Genetik, oder Georges Lemaître, Priester und Begründer der Urknall-Theorie. Heute jedoch sind Priester und Ordensleute, die beide Welten verbinden, eher die Ausnahme. Warum ist das so? Und was treibt die Frauen und Männer an, die den Spagat dennoch wagen? Regisseur Valentin Badura hat einige von ihnen besucht und filmisch portraitiert. Bildquelle: ORF/Feature Film

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