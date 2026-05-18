kreuz & quer: Kinderwunsch und WunschkindJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 18.05.2026: kreuz & quer: Kinderwunsch und Wunschkind
37 Min.Folge vom 18.05.2026
Die Doku beleuchtet Reproduktionsmedizin und Pränataldiagnostik in Österreich. Sie zeigt medizinische Möglichkeiten rund um Schwangerschaft und gesunde Geburten, erklärt die aktuelle Rechtslage und thematisiert ethische Debatten zum Beginn des Lebens. Gestaltung: Andrea Eder Redaktion: Irene Klissenbauer
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Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2