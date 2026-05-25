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kreuz und quer

kreuz & quer: Auf schmalem Grat - Bergretter

ORF2Folge vom 25.05.2026
kreuz & quer: Auf schmalem Grat - Bergretter

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kreuz und quer

Folge vom 25.05.2026: kreuz & quer: Auf schmalem Grat - Bergretter

35 Min.Folge vom 25.05.2026

Der Film erforscht das Thema Mut und seine Grenzen. Dort, wo man diese Eigenschaft sehr häufig braucht: im alpinen Gelände. Die Kamera begleitet die freiwilligen Bergretter aus der Reichenau bei ihrer herausfordernden Tätigkeit im Training und bei realen Einsätzen zwischen Rax und Schneeberg. Und sie zeigt den Extremsportler Mich Kemeter beim Freeclimbing in der Steilwand, beim Absprung mit dem Gleitschirm oder beim Balanceakt über dem Abgrund. Bildquelle: Metafilm/ORF

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