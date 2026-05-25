kreuz & quer: Auf schmalem Grat - BergretterJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 25.05.2026: kreuz & quer: Auf schmalem Grat - Bergretter
35 Min.Folge vom 25.05.2026
Der Film erforscht das Thema Mut und seine Grenzen. Dort, wo man diese Eigenschaft sehr häufig braucht: im alpinen Gelände. Die Kamera begleitet die freiwilligen Bergretter aus der Reichenau bei ihrer herausfordernden Tätigkeit im Training und bei realen Einsätzen zwischen Rax und Schneeberg. Und sie zeigt den Extremsportler Mich Kemeter beim Freeclimbing in der Steilwand, beim Absprung mit dem Gleitschirm oder beim Balanceakt über dem Abgrund. Bildquelle: Metafilm/ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2