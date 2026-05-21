kreuz & quer: 1979 - Ursprung der Gegenwart (2/2)Jetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 21.05.2026: kreuz & quer: 1979 - Ursprung der Gegenwart (2/2)
46 Min.Folge vom 21.05.2026
1979 war ein Jahr des Umbruchs: Mit Johannes Paul II. wurde erstmals ein Papst aus einem kommunistischen Land gewählt. Gleichzeitig beschäftigte sich eine Weltklimakonferenz in Genf erstmals mit dem globalen Klimawandel. Die Dokumentation von Dirk van den Berg und Pascal Verroust beleuchtet die politischen, gesellschaftlichen und religiösen Veränderungen, die von 1979 ausgingen. Redaktion: Christoph Guggenberger Helmut Tatzreiter Gestaltung: Dirk van den Berg Bildquelle: ORF/OutreMer Film
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Copyrights:© Season 1: ORF 2