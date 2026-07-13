kreuz & quer: Mauern der Freiheit - Die Frauen vom NonnbergJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.07.2026: kreuz & quer: Mauern der Freiheit - Die Frauen vom Nonnberg
45 Min.Folge vom 13.07.2026
Am Fuß der Festung Hohensalzburg liegt die Benediktinerinnenabtei Nonnberg – das älteste Frauenkloster im deutschsprachigen Raum. Seit dem 8. Jahrhundert leben hier Schwestern in Klausur. Für den Film öffnet das traditionsreiche Kloster seine Türen und erzählt die persönlichen Geschichten von drei Frauen, deren Lebenswege unterschiedlicher kaum sein könnten. Bildquelle: ORF/Metafilm/Tellux-Film
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