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kreuz und quer

kreuz & quer: Mauern der Freiheit - Die Frauen vom Nonnberg

ORF2Folge vom 13.07.2026
kreuz & quer: Mauern der Freiheit - Die Frauen vom Nonnberg

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kreuz und quer

Folge vom 13.07.2026: kreuz & quer: Mauern der Freiheit - Die Frauen vom Nonnberg

45 Min.Folge vom 13.07.2026

Am Fuß der Festung Hohensalzburg liegt die Benediktinerinnenabtei Nonnberg – das älteste Frauenkloster im deutschsprachigen Raum. Seit dem 8. Jahrhundert leben hier Schwestern in Klausur. Für den Film öffnet das traditionsreiche Kloster seine Türen und erzählt die persönlichen Geschichten von drei Frauen, deren Lebenswege unterschiedlicher kaum sein könnten. Bildquelle: ORF/Metafilm/Tellux-Film

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