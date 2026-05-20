kreuz & quer: 1979 - Ursprung der Gegenwart (1/2)Jetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 20.05.2026: kreuz & quer: 1979 - Ursprung der Gegenwart (1/2)
45 Min.Folge vom 20.05.2026
1979 gilt als historischer Wendepunkt: Ayatollah Khomeini führte nach seiner Rückkehr aus dem Exil die Islamische Revolution im Iran an, die Sowjetunion marschierte in Afghanistan ein, und China begann trotz innerer Repressionen seine wirtschaftliche Öffnung. Viele politische Entwicklungen und Konflikte, die die Welt bis heute prägen, nahmen damals ihren Anfang. Redaktion: Christoph Guggenberger Helmut Tatzreiter Gestaltung: Dirk van den Berg Bildquelle: ORF/OutreMer Film
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Copyrights:© Season 1: ORF 2